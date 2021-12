Acidente na BR-324 deixa duas pessoas feridas em estado grave

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas gravemente na manhã desta quarta-feira, 8. O acidente aconteceu na BR-324, na localidade conhecida como Jaqueira do Carneiro, próximo à Estação do Metrô em Pirajá.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas – que ainda não foram identificadas e estavam na motociclista – recebem os primeiros socorros das equipes do Serviço de Atendimento Médico de urgência (Samu) e da ViaBahia, no acostamento do km 623.

A polícia informou que o tráfego na localidade já foi liberado.

adblock ativo