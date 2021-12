Acidente na Baixa do Fiscal deixa três pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas, na manhã deste domingo, 3, na localidade conhecida como Baixa do Fiscal, na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente envolveu atropelamento e colisão entre os veículos. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e Salvar para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações sobre identificação e estado de saúde das vítimas. Além disso, o trânsito segue lento na região.

adblock ativo