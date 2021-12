Acidente na Av. Vasco da Gama deixa pelo menos 12 feridos

Dois ônibus colidiram de frente na via exclusiva da Vasco da Gama neste sábado, 25, e cerca de 12 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com um supervisor da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que não quis se identificar e estava no local, o acidente teria sido provocado pelo veículo da empresa Joevanza, da linha Doron - Lapa, que estava na contramão.

"Pela posição o ônibus da Joevanza está errado, está na contramão, mas a gente ainda não sabe o que aconteceu para ter feito ele ir para contramão", disse.

A via é mão inglesa, o que faz o porteiro da Faculdade Vasco da Gama, Osnir Torres, que presenciou o choque, especular que o condutor da Joevanza teria se atrapalhado. "Ele deve ter trocado a via. Ele só percebeu quando o carro da BTU (de linha Portão - Lapa) estava em cima. Ele até tentou desviar, mas não deu", conta Osnir, que disse que não viu ninguém atravessando a pista na hora, nem bicicleta ou moto no local. De acordo com ele, os veículos não estavam em alta velocidade.

Um representante da Joevanza, que se identificou apenas como Moreira, disse que o motorista da empresa era experiente e já tinha pelo menos seis anos rodando nesta linha. Ele não quis falar sobre de quem era a culpa pelo acidente, mas ao ser questionado sobre o porque do ônibus da Joevanza estar na contramão, ele sugere que alguma coisa pode ter levado o condutor a invadir a pista oposta. De acordo com ele, o motorista e condutor, que não tiveram a identidade reveladas, passam bem.

O supervisor de tráfego da BTU, Jair Pereira, disse que ainda é cedo para saber as causas da colisão, mas aponta que pela posição dos veículos, o motorista da Joevanza seria responsável pelo acidente. Ele disse que ainda não conversou sobre a colisão com o motorista Hilton Márcio, mas que ele e o cobrador tiveram escoriações leves.

O balanço de vítimas ainda é parcial. Não há informações sobre o estado de saúde delas, que foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Salvar e levadas para os hospitais Geral do Estado (HGE), Santa Isabel e Tereza de Lisieux.

Colisão - É o segundo acidente envolvendo ônibus que trafegam na via exclusiva em um mês. Em abril, quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo dois ônibus de transporte coletivo na região do Iguatemi. Os dois veículos bateram de frente na via exclusiva da avenida ACM. Onze passageiros ficaram feridos.

adblock ativo