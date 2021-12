Acidente grave mata uma pessoa no Vale do Canela

Um acidente grave no Vale do Canela, por volta das 20h30 desta quinta-feira, 29, vitimou Alex Moura Martins. O carro que ele dirigia, um VW Polo (NTK-6054), foi atingido pelo SUV SSangYong (NZY-7713), que vinha em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, o SUV perdeu a direção e foi para a pista contrária, empurrando o Polo no mesmo sentido, até colidirem com o Ford Ecosport de placa NYU-0207. Alex foi resgatado ainda com vida e levado ao HGE pelo Samu, mas morreu no trajeto.

Os dois ocupantes do SUV foram detidos e levados para 1ª Delegacia, nos Barris. A população quis linchá-los, mas foi impedida pela PM, que se negou a dar o nome deles. Questionados, na delegacia, se teriam ingerido drogas, eles negaram, assim como disseram desconhecer a existência de um tubo de lança-perfume que teria sido flagrado dentro do automóvel.

adblock ativo