Acidente fatal congestiona trânsito no Dique

Um acidente fatal foi registrado na região do Dique do Tororó, sentido Avenida Bonocô, na madrugada desta sexta-feira, 21. De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), um motociclista, de 43 anos, colidiu na lateral de um ônibus do transporte urbano.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local, aguardando a chegada de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Por causa do acidente, o trânsito está congestionado desde o viaduto Rômulo Almeida.

