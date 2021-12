Acidente envolvendo três veículos deixa sete feridos na Av. Tancredo Neves

Um acidente envolvendo um carro de passeio, uma motocicleta e uma guarnição do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deixou sete pessoas feridas na madrugada deste domingo, 11.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a colisão teria ocorrido por volta das 1h37, na Avenida Tancredo Neves, próximo a Madereira Brotas. A ambulância ficou completamente destruída.

Ainda de acordo com a Transalvador, o motorista da ambulância, o motociclista, o motorista do carro e outros duas vítimas ficaram feridas. Não há detalhes do estado de saúde das vítimas nem o hospital a qual foram encaminhadas.

