Acidente envolvendo ônibus e van na BR-407 deixa dez mortos

Um acidente, na manhã desta sexta-feira, 3, envolvendo um ônibus da empresa São Luiz, que fazia a linha Senhor do Bonfim - Ponto Novo, e uma van, que vinha da cidade de Cansanção com destino a Senhor do Bonfim, deixou 10 mortos e outros dez feridos. Os acidentados foram atendidos, medicados e liberados, à exceção do motorista da van, José Andrade, que se encontra em estado grave, e Claudinei F. da Silva, que teve fraturas na face e ombro. Ambos foram transferidos para o Hospital do Trauma de Juazeiro.

A colisão aconteceu no Km 129 da BR-407, próximo à entrada do município de Senhor do Bonfim, por volta das 8h55. De acordo com informações da PRF, o acidente foi provocado após o motorista do ônibus desviar de uma moto que saía em baixa velocidade de um atalho que dá acesso à via principal. A manobra brusca teria culminado com a batida frontal entre ônibus e van. O motorista do ônibus fugiu do local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os mortos e cinco feridos estavam na van, de placa, HLP 7418, que levava 15 pessoas. Entre os mortos estão Francineide Araújo Andrade, Miguel Peixe da Silva, Naubert Alexandre Araújo Silva, Lídia Pinheiro da Silva, Adeilso Mendes Pereira, Alberto Alves da Silva, Doralice Pereira Roque, José da Silva, José Cordeiro Oliveira e Maria Angela Oliveira Silva. Cinco passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves.

