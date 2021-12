Acidente envolvendo caminhão de limpeza afeta trânsito na Djalma Dutra

Um acidente envolvendo um caminhão da Limpurb e um carro de passeio afeta o trânsito na manhã desta terça-feira, 14, na rua Djalma Dutra, em Salvador. Os veículos continuam parados na via, bloqueando a passagem dos demais automóveis.

Por conta da interdição, os motoristas estão desviando por dentro de um posto de combustível. Um ônibus está preso no local, impedido de seguir viagem. A ocorrência deixa o trânsito lento no local. Ninguém ficou ferido no acidente.

Veículos desviam por posto de combustível (Foto: Paula Pitta | Ag. A TARDE)

