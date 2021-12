Acidente entre van e moto deixa um ferido no Parque Bela Vista

Um acidente entre um van e uma moto na manhã deste domingo, 15, deixou uma pessoa ferida no bairro do Parque Bela Vista, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os veículos se chocaram em frente ao supermecado Atakarejo. O trânsito chegou a ficar congestionado no local, mas já foi normalizado.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para uma unidade hospitalar.

