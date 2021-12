Acidente entre ônibus e moto deixa uma pessoa ferida na Av. Paralela

Uma motocicleta e um ônibus se envolveram em um acidente na manhã deste domingo, 13, na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo informações iniciais da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma pessoa ficou ferida.

O acidente ocorreu por volta das 11h48, na altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Equipes da Samu estiveram no local para realizar o socorro à vítima.

De acordo com a Transalvador, a via já foi liberada, mas o trânsito ainda pode apresentar trechos congestionados. Não há informações sobre as circunstâncias da colisão ou sobre o estado de saúde da vítima.

