Acidente entre motos causa explosão e deixa um morto

Um motociclista morreu e outro ficou ferido após um acidente entre duas motos na noite de domingo, 15, na rua Visconde Caravelas no bairro da Ribeira, em Salvador. A colisão, que provocou a explosão de um dos veículos, aconteceu por volta das 23h, perto do largo do Papagaio. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), no choque um dos condutores faleceu no local. Já o outro condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O hospital para onde foi levado e o estado de saúde não foram informados.

O corpo da vítima foi removido do local na madrugada desta segunda, 16, por volta de 1h. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

