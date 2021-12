Acidente entre dois ônibus deixa feridos na avenida ACM

Dois ônibus colidiram na avenida ACM, nas imediações da Comercial Ramos, na manhã desta sexta-feira, 19, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações.

Informações preliminares dão conta de que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, entre elas passageiros, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

As vítimas são atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade do Salvar do Corpo de Bombeiros também foi acionada. Diversas ambulâncias estão no local.

Por conta do acidente, o trânsito está lento na região.

