Um caminhão guincho e uma Kombi colidiram por volta das 13h30 desta quinta-feira, 28, no Largo do Retiro, próximo ao prédio do Sesi.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um pedestre foi atropelado e morreu ainda no local, e duas outras pessoas ficaram feridas.

Por conta do acidente, o tráfego por toda a extensão da avenida Barros Reis ficou complicado. Houve também um grande congestionamento na rodovia BR-324 até a avenida San Martin. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O caminhão que colidiu com a perua transportava um veículo. A frente da Kombi ficou destruída.

Da Redação Acidente entre caminhão e carro mata pedestre no Retiro

Um pedestre acabou sendo atingido pelos veículos e morreu ainda no local (Foto: Cidadão Repórter)

Trânsito na Barros Reis e na BR-324 ficou travado (Foto: Cidadão Repórter)

