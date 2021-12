Acidente em trecho da BR 324 deixa quatro pessoas feridas

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo, 27, na BR 324, nas proximidades de Porto Seco Pirajá, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o acidente ocorreu quando um veículo tombou, bateu na proteção lateral da pista e atingiu mais três carros. Ainda não se sabe a causa.

Bombeiros do 3°GBM/Iguatemi socorreram as vítimas, que foram levadas para unidades de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por ambulância da Via Bahia.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta os motoristas a manterem o cuidado redobrado nas vias, principalmente no período noturno, quando a visibilidade fica mais difícil.

