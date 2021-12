Acidente em Stella Maris deixa quatro feridos

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixa quatro pessoas feridas no final da manhã deste domingo, 14, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 11h30, na Alameda Praia do Flamengo, no loteamento Alamedas da Praia, sentido Avenida Paralela, em Stella Maris, próximo ao posto de combustível Shell, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local.

Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente no local, segundo o órgão.

