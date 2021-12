Acidente em Ondina: advogado contesta defesa de médica

Daniel Keller, advogado da família de Emanuel e Emanuelle Dias, mortos em um acidente, em Ondina, contestou nesta sexta-feira, 8, a linha de defesa de Sérgio Habib, advogado da médica Kátia Vargas, que foi indiciada por duplo homicídio dos dois jovens.

A defesa foi apresentada nesta sexta ao Tribunal de Justiça da Bahia. Segundo a tese do advogado da médica, não há provas de que o carro dela tenha batido na motocicleta dos irmãos.

A afirmação é baseada no resultado do laudo das imagens do acidente, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica e enviado à 7ª DT - Rio Vermelho, em 21 de outubro.

Os peritos concluíram que não foi possível registrar o momento do contato entre os veículo por meio das imagens, devido a posição das câmeras e a alguns obstáculos entre os equipamentos.

De acordo com Daniel Keller, o processo ainda está no início e o que se tem até agora são indícios. "Não há provas que sustentem os argumentos do advogado de defesa", afirma.

Keller explica que o advogado da médica se baseou no resultado de apenas um laudo pericial. Entretanto, existem mais três em andamento, o da análise mecânica dos veículos, o de corpo de delito e o do local do acidente.

Ainda conforme Keller, o processo tem quatro testemunhas oculares, ou seja, que presenciaram o acidente; e todas elas contam a mesma versão.

Keller lembra ainda, que a tese de que Kátia seguiu o caminho dela está equivocada, pois ela deixou de ir à academia para seguir os irmãos. Também não há como alegar que a moto não sofreu colisão sem a conclusão do exame nos veículos.

Testemunha



O advogado Sérgio Habib, não foi localizado pela reportagem no escritório onde trabalha e também não atendeu ao telefone. A titular da 7ª DT - Rio Vermelho, Jussara Souza, também não quis comentar o assunto.

adblock ativo