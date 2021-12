Acidente e veículos quebrados complicam o trânsito em vários pontos da cidade

Acidentes e veículos quebrados complicam o trânsito da capital baiana, na manhã desta quinta-feira, 6. Na Avenida Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa, um casal caiu de uma moto. A situação deixa o trânsito lento no Largo de Roma e, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), ambos ficaram feridos e aguardam atendimento no local.

Um ônibus quebrado nas proximidades do Clube do Bahia, causa lentidão na Orla, sentido Pituba. A mesma situação é registrada no retorno da Rótula do Abacaxi, sentido Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Os veículos aguardam o guincho da Transalvador.

Em Brotas, uma árvore caiu, no meio da Avenida Valdemar Falcão, e congestiona o tráfego nos sentidos das avenidas Juracy Magalhães e Dom João VI.

De acordo com a superintendência, quem trafega na Avenida Paralela, sentido Centro, já não enfrenta congestionamento, uma vez que os veículos envolvidos em um acidente na entrada do Trobogy já foram retirados. O fluxo, no entanto, encontra-se intenso em decorrência do horário.

Em Lauro de Freitas e na Estrada do Coco, veículos enfrentam forte neblina

