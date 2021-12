Acidente deixa uma pessoa ferida na avenida Jequitaia

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre motocicleta e um carro Peugeot na avenida Jequitaia, no sentido Calçada, no início da tarde desta quinta-feira, 9.



Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local. Segundo o órgão, a batida ocorreu por volta das 12h45. Não há informações sobre as causas do acidente e o estado de saúde da vítima.

O trânsito na região ficou complicado pelo horário que é de grande movimentação, além do acidente. Os veículos envolvidos no colisão já foram retirados da pista e o fluxo já está normalizado.

