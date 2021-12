Acidente deixa trânsito congestionado na Avenida Paralela

Um acidente envolvendo dois veículos deixou o trânsito congestionado na Avenida Paralela, sentido rodoviária, na manhã desta segunda-feira, 14. A colisão aconteceu na altura do Shopping Paralela. Segundo a Transalvador, um dos veículos precisou ser rebocado mas, como o órgão não possui guincho, o tráfego seguiu com bastante lentidão no local.

Um ônibus quebrado no Largo Dois Leões, sentido Sete Portas, deixou o trânsito congestionado na região no início da manhã. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), outro ônibus também quebrou na Rua Carlos Gomes, mas não chegou a complicar o tráfego.



Como acontece todos os dias em horário de pico, trânsito fica complicado na Avenida Paralela



Na Rua Direta da Mata Escura, sentido Estrada das Barreiras, o trânsito também seguiu congestionado, mas ainda não foi informada a causa do problema. Na Avenida Bonocô, sentido Iguatemi, o fluxo de veículos deixou o tráfego lento. Nas demais vias da cidade, o trânsito seguiu intenso, mas com boa fluidez durante a manhã.

Ainda de acordo com a Transalvador, durante o final de semana foram registrados 34 acidentes com 22 feridos em Salvador.

