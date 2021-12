Acidente deixa região de Engenho Velho de Brotas sem energia

Uma colisão entre um carro e um poste deixa a região do Engenho Velho de Brotas sem energia elétrica na manhã deste sábado, 24. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) já estão no local, mas, segundo o órgão, ainda não há previsão para o restabelecimento da rede devido à gravidade dos danos causados nos equipamentos, uma vez que, ao cair, o poste acabou arrastando um outro.

O acidente, registrado por volta das 6h50, também causou interdição temporária do tráfego de veículos no local, que fica próximo à Panificadora Panilha. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a proibição só irá terminar após a conclusão do serviço da Coelba, que substituirá os postes, que ficaram pendurados.

Ainda conforme o órgão de trânsito, uma pessoa ficou ferida na colisão. O nome da vítima, no entanto, não foi informado, assim como a gravidade do ferimento.

Manhã de acidentes

Mais quatro acidentes foram registrados na capital nesta manhã, deixando mais sete feridos. Assim como no caso do Engenho Velho de Brotas, a identidade das vítimas não foi informada pela Transalvador.

>> Confira

6h - Pouco antes da colisão no Engenho Velho, outro veículo se chocou contra um poste na avenida Barros Reis, deixando um ferido.

6h11 - Um veículo colidiu com o muro do quartel da Guarda Municipal de Salvador, na avenida San Martin. Duas pessoas ficaram feridas.

7h40 - Um outro acidente, desta vez envolvendo uma motocicleta, ocorreu no Túnel Américo Simas, no Comércio. Neste, o condutor e carona ficaram feridos.

8h30 - Um carro e uma moto se chocaram na alameda Horto Bela Vista, na região da Ladeira do Cabula. O acidente também deixou dois feridos.

adblock ativo