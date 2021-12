Acidente deixa região da Sussuarana congestionada e sem energia

Um caminhão que conduzia um contêiner carregado de limões tombou na Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, na madrugada desta sexta-feira, 11, derrubando um poste. Cerca de 40 imóveis nas ruas da Independência, do Paraíso e no Loteamento Josélia, todos em Sussuarana, estão sem energia. Mas houve corte de energia em outras ruas de Sussuarana, em Mata Escura, Tancredo Neves e Estrada das Barreiras. A situação foi normalizada às 3h14, de acordo com a assessoria da Coelba. Não há previsão para normalização nas três localidades que ainda estão sem luz, já que funcionários da Coelba aguardam a retirada do caminhão para colocar outro posto no local.



