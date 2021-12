Acidente deixa quatro feridos e causa lentidão na Paralela

O trânsito foi normalizado na Avenida Paralela, sentido Rodoviária, no final da manhã desta segunda-feira, 31, após lentidão motivada por um acidente envolvendo três veículos. Parte da pista ficou interditada porque um dos veículos, da marca Renault, de placa JPG-7103, capotou, deixando os quatro ocupantes feridos. O trânsito também ficou lento porque os motoristas reduziam a velocidade para observar as novas motocicletas da Polícia Militar expostas ao longo do canteiro central da avenida.

O condutor Tiago Fagner Gomes Silva, 28, ficou preso nas ferragens e teve ferimentos graves. Outras três pessoas ficaram levemente feridas. Todos foram socorridos por duas equipes do Salvar e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Paulo Ricardo Pereira de Oliveira, 26, contou que o motorista do Renault perdeu o controle do veículo depois de ser fechado por outro carro. “Ele chegou a bater no paralama do meu carro, depois em um táxi e capotou. O táxi rodopiou na pista e foi parar a uma distância de 40m”, conta. O motorista do táxi nada sofreu.

Agentes da polícia, Transalvador e populares retiram da via veículo envolvido em acidente

