Acidente deixa parte da Manoel Dias e Amaralina sem energia

O final da Avenida Manoel Dias e parte do bairro de Amaralina estão sem energia nesta sexta-feira, 14. O fornecimento foi interrompido às 02h36 após um carro colidir com um poste na altura da sede do Ibama.

Técnicos da Coelba conseguiram normalizar o fornecimento na maior parte dos imóveis atingidos por volta de 5h40, mas os consumidores instalados nas proximidades do local ainda estão sem energia. A previsão é que a situação seja resolvida até o início da tarde desta sexta.

