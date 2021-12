Acidente deixa motociclista ferido e congestiona Paralela

Um acidente envolvendo moto e carro de passeio foi registrado nas imediações da estação Pernambués do Metrô de Salvador, no começo da manhã desta quinta-feira, 27. O motociclista, que ficou ferido, aguarda a chegada do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), por causa do acidente, o tráfego de veículos está lento para o motorista que segue em direção à Lucaia e também à Rodoviária.

Trânsito congestionado no sentido Rodoviária | Foto: Claudia Meneses | Isso é Bahia

adblock ativo