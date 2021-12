Acidente deixa ferido no bairro Dois Leões, em Salvador

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira, 7. A vítima conduzia a motocicleta. A batida entre os veículos ocorreu na região da Baixa de Quintas, no Bairro Dois Leões.

O homem ferido foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a vítima foi encaminhada para um hospital de Salvador. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde.

Também não foi informado o estado de saúde do motorista do carro de passeio e se havia outros ocupantes no veículo. O acidente não afetou o trânsito que, por conta do feriado, segue com pouco movimento.

