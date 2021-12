Acidente deixa dois feridos na Avenida Caribé

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Caribé, sentido Aeroporto, nesta sexta-feira, 3. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), uma caçamba colidiu com um veículo Celta, que caiu em uma vala no canteiro central da avenida.

Os dois feridos estavam no carro de passeio. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O motorista da caçamba também passou mal. Agentes de trânsito não souberam informações se ele já não estava se sentindo bem antes do acidente.

adblock ativo