Acidente deixa cinco feridos na avenida 29 de Março

Um acidente envolvendo dois carros na avenida 29 de Março, trecho próximo a Estrada Velha do Aeroporto, deixou cinco pessoas feridas, na tarde desta quinta-feira, 16.

De acordo com o site Fala Cajazeiras, os feridos foram socorridas por quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Um balanço divulgado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que das 7h até as 17h desta quinta, 16, foram registrados acidentes com 11 feridos.

