Acidente congestiona o trânsito na Orla

O trânsito está congestionado na Avenida Dorival Caymmi, na Orla de Salvador, sentido aeroporto, na manhã desta segunda-feira (23), por conta de um acidente. O veículo Zafira, de placa JQS-5272, derrubou um poste, que está atravessado na pista. De acordo com o motorista do Zafira, Alex Lobo, 37, ele foi fechado por outro veículo pela direita quando fazia uma curva e ao tentar desviar colidiu com um Fox e com o poste.



Por conta do poste no meio da via, o tráfego é desviado pelo canteiro central, mas um ônibus da empresa Rio Vermelho, da linha Pituba-Lapa, ficou atolado no local, impedindo a passagem de outros veículos.



Técnicos da Coelba estão no local para substituir o poste. De acordo com o técnico Enock Damazio, algumas ruas de Itapuã estão sem energia.

Foram registrados 26 acidentes com 13 feridos neste final de semana.

| Serviço |



Em caso de emergência ou acidente com vítimas, a Transalvador pode ser acionada pelo número de urgência 118. A ligação é gratuita.



*Com redação de Paula Pitta



