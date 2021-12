Acidente com três veículos deixa um ferido em Salvador

Um acidente envolvendo um carro de pequeno porte, uma van e um ônibus deixou um ferido na Ladeira do Hospital Ana Nery, no bairro da Caixa D' Água, na manhã deste domingo, 23.

A van Renault prata, de placa NZL 9856, e o automóvel Corsa Classic preto, de placa JPP 2299, colidiram na Ladeira do Hospital Ana Nery, na Caixa D´Água, por volta das 11 horas. A motorista do Corsa, Jéssica da Encarnação, 21 anos, ficou ferida no rosto, após ter batido a cabeça no painel do carro, mas foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), ainda consciente, ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O condutor da van, Luciano dos Santos, 38 anos, conta que a motorista do automóvel estava na contramão, quando ocorreu o acidente. "Estava chovendo e a pista estava cheia de óleo. Eu estava subindo a ladeira, sentido Largo do Tamarineiro, e ela descia, sentido Lapinha. Ela perdeu o controle, mas eu consegui desviar, e o carro bateu na lateral esquerda da van. Se tivesse batido de frente, ela teria morrido", conta Luciano Santos, que saiu ileso do acidente, sendo atendido pela equipe do Samu.

Segundo a Transalvador, o motorista ônibus, que vinha logo atrás do Corsa, conseguiu evitar a colisão, mas ficou parado no local até que a vítima fosse retirada do veículo.

