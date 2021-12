Acidente com ônibus e carro deixa 11 feridos na Sete Portas

Dois ônibus e um veículo de passeio colidiram nesta sexta-feira, 19, na avenida Sete Portas, sentido Rótula do Abacaxi. O acidente deixou 11 pessoas feridas. <GALERIA ID=20118/>

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento médico. Duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. Não há informações das circunstâncias do acidente nem o estado de saúde das vítimas.

Um dos veículos fazia a linha Iapi - Barra. O outro circulava na região de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por conta do acidente, é recomendável evitar o tráfego na Sete Portas.

Uma das vítimas foi atendida no local do acidente (Foto: Erik Salles | Ag. A TARDE)

