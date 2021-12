Acidente com moto deixa dois feridos no bairro do Comércio

Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos após colidirem com um veículo na tarde desta sexta-feira, 19, na Avenida França, no bairro do Comércio, em Salvador. Até o momento, não há informações sobre o que causou o acidente.

De acordo com Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou os primeiros socorros às vítimas. O acidente não refletiu no trânsito do local.

