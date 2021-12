Acidente com micro-ônibus escolar deixa quatro feridos na Barra

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo de transporte escolar e um ônibus da OT Trans. A colisão foi na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro da Barra, em Salvador.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações até o momento sobre o estado de saúde delas nem para onde foram levadas.

O acidente aconteceu nas imediações do Cristo da Barra, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado na região.

