Acidente com micro-ônibus deixa 18 feridos na Suburbana

Um micro-ônibus colidiu com um ônibus na manhã desta quarta-feira, 28, na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), no bairro do Lobato, e deixou 18 pessoas feridas. O veículo menor fazia a conversão para subir a ladeira para o Alto do Cabrito quando foi atingido na lateral.

Seis feridos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio. Destes, uma vítima está em estado grave, e as outras cinco seguem com quadro estável. Os outros feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e para o Hospital São Jorge. Ainda há vítimas atendidas no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os veículos ainda estão no local do acidente e as vítimas aguardam a chegada de novas ambulâncias do SAMU. Por isto, o trânsito segue congestionado na região.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não tem informações sobre o caso.

adblock ativo