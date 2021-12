Acidente com grua na Avenida Paralela mata dois e deixa um ferido

Uma grua utilizada nas obras do Le Parc, na Avenida Paralela, em Salvador, caiu, na manhã desta quarta-feira, 8, atingindo três trabalhadores. Por volta das 10h, enquanto desmontavam o equipamento do alto de um prédio de 16 andares, os técnicos de montagem Leandro Marques, de 27 anos, e Roberto Robson foram arremessados ao chão com a queda da grua e morreram na hora. A polícia já está no local para a perícia. Os dois corpos que estavam sob a grua foram retirados com a ajuda de um guincho.



A outra vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) com uma das pernas quebrada, mas não corre risco de morte. As atividades no local da obra foram suspensas após o acidente.

De acordo com Erisvaldo Pereira, diretor de saúde do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção (Sintracom), um protesto será realizado amanhã, à partir da 5h30, com um carro de som, para pedir mais segurança para os trabalhadores da construção civil e impedir a entrada deles no canteiro de obras.

Não é a primeira vez que um acidente acontece nas obras do Le Parc. No dia 23 de novembro do ano passado, o operário Genildo dos Santos, de 28 anos, morreu depois de despencar da sétima laje de uma das construções do condomínio de luxo.

