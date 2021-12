Acidente com cinco veículos deixa trânsito lento na Vasco da Gama

Cinco veículos se envolveram em uma grande colisão, na manhã desta segunda-feira, 14, em uma das pistas da Avenida Vasco da Gama, sentido Dique do Tororó, em Salvador. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestam assistência no local e informaram que não há registro de feridos.

De acordo com informações da Transalvador, um dos veículos acabou invadindo uma loja na localidade e precisará ser guinchado, o que vem deixando o trânsito lento na região. Uma perícia será realizada para determinar a causa do acidente.

O responsável pelo veículo que foi parar na porta da loja disse que acredita que o motorista de um do carros teria dormido ao volante. Com o impacto da batida, todos os veículos ficaram bastante danificados.

