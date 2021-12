Acidente com carro da Uber deixa dois feridos na ACM

Duas pessoas ficam feridas em acidente envolvendo um veículo que faz transporte pelo aplicativo Uber na tarde deste sábado, 19, na avenida ACM. Uma das vítimas era passageira do carro da Uber, que capotou após bater no meio-fio. Outra mulher, que conduzia um automóvel Amarok logo atrás, também se envolveu no acidente após não conseguir parar o veículo.

O motorista da Uber, Maurício Soares, disse que percebeu uma trepidação no carro, perdendo o controle do automóvel, que subiu o meio-fio e capotou. Ele transportava Jandira Leite e o marido Claudemiro Leite, que seguiam para casa.

Claudemiro, que não ficou ferido, disse que a esposa está bem, apesar do susto. O quadro da outra motorista também é estável, de acordo com socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram atendimento as vítimas. Elas estão conscientes e tiveram lesões leves.

O marido e o filho de 7 meses da condutora do Amarok também estavam no carro, mas não ficaram feridos. O bebê chegou a ser avaliado pela equipe do Samu, mas foi liberado em seguida.

As duas vítimas feridas serão encaminhadas para hospitais particulares.

Motorista da Amarok também ficou ferida em acidente

