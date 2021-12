Acidente com caminhão deixa feridos na avenida Aliomar Baleeiro

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e atropelou algumas pessoas que estavam em um ponto de ônibus na avenida Aliomar Baleeiro, na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 17.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa morreu no local e outras seis ficaram ficaram feridas. O estado de saúde dos envolvidos ainda não foi confirmado pelo órgão.

Elas são atendidas por quatro ambulâncias do Samu. Dentre os feridos, duas estudantes. Antes da chegada da equipe médica, quem estava no local prestou os primeiros socorros às vítimas.

O caminhão, após atropelar as pessoas, bateu em um poste e parou na área de posto de combustível. Por conta do acidente, o trânsito está congestionado na região.

ATENÇÃO!! ⚠️🚨 Acidente na Av. Aliomar Baleeiro deixa #trânsito congestionado na entrada do Trobogy (ao lado do posto de BR). Equipes da SAMU, Transalvador, Coelba e PM no local. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/Lirxz65WcH — Transalvador (@Transalvador1) 17 de julho de 2018

Caminhão parou em um posto de combustível após atropelar as pessoas

adblock ativo