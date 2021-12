Acidente causa uma morte no Stiep

Uma pessoa morreu por volta das 12h10, desta terça-feira, 25, durante um acidente envolvendo um veículo na avenida Professor Manoel Ribeiro, nas proximidades do Centro de Convenções, no bairro do Stiep, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) se encontram no local do acidente. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Segundo a Transalvador, o trânsito está congestionado naquela localidade.

Trânsito lento na avenida Professor Manoel Ribeiro (Stiep), por conta de acidente com vítima. Transalvador e Polícia Militar no local — Transalvador (@Transalvador1) 25 de abril de 2017

