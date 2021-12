Acidente causa lentidão no Dique do Toróró

O tombamento de um carro na manhã desta quarta-feira, 19, deixou o trânsito lento no Dique do Tororó, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 6h30 e não deixou feridos. O veículo foi retirado por volta das 7h30.

adblock ativo