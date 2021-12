Acesso da BR-324 pela LEM é modificado

A partir deste domingo (17), a via atual de acesso da BR-324, sentido Salvador - Feira de Santana, pela Av. Luís Eduardo Magalhães, estará fechada. Motoristas deverão utilizar a via marginal lateral, segundo a Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A.

Ela fica situada um quilômetro antes do acesso que existia anteriormente, informou a empresa.



A medida visa a propiciar melhores condições de acessibilidade e segurança ao tráfego local.



O novo canal de acesso à Av. Luís Eduardo Magalhães tem início logo após o empreendimento Horto Bela Vista, próximo à construção da estação de metrô Acesso Norte.









