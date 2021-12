Acesso às praias de Salvador estará proibido no dia 1º de janeiro, diz ACM Neto

O acesso às praias da capital baiana estará proibido para o primeiro dia do ano de 2021. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 24, pelo prefeito de Salvador, ACM Neto.

"No dia 1° pela manhã, a gente vai liberar a orla. As praias não estarão liberadas no dia 1°. Elas devem continuar fechadas, agora é impossível a gente interditar toda a orla [...] Nós estamos em discussão final para definir se algum outro trecho será interditado", contou.

Neto também informou que orla da Barra, que costuma aglomerar um grande número de pessoas, será apenas interditada a partir das 17h do dia 31. Segundo o gestor, o trecho será fisicamente interditado na virada do ano.

"Por enquanto, (a interdição) é a partir das 17h e eu vou ficar torcendo, rezando para que não haja, que não exista maiores problemas, mas vocês sabem, as pessoas que nos acompanha sabem que é impossível a gente fiscalizar 64 km, porque a virada de ano acontece ao mesmo tempo em todos os lugares", explicou.

Live da virada e queima de fogos

O tradicional Réveillon, o Festival da Virada, não será realizado esse ano. A live da virada, que teria apresentações de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, foi cancelada.

Já a quieima de fogos em diversos pontos da cidade está mantida. No entanto, ACM Neto explicou que esses locais não serão previamente divulgados, com o intuito de evitar multidões.

