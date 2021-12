Acesso ao Calçadão da Barra será permitido apenas com máscara de proteção

Depois de permanecer fechado até a última terça-feira, 23, o calçadão da Barra foi liberado a partir desta sexta-feira, 26, apenas para a prática de atividades físicas, das 5h às 22h. O acesso por parte da população só deverá ser permitido com o uso de máscara de proteção.

A medida é fiscalizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e atinge os trechos entre o Porto da Barra e o Barra Center. As equipes irão distribuir cerca de três mil máscaras para cidadãos que passarem pelo local sem o utensílio e estarão presentes em quatro postos de controle: no Porto da Barra, no Farol, no Barra Center e no Hospital Espanhol.

Além disso, os bancos e mobiliários em toda a extensão do percurso foram retirados para gerar mais espaço para quem quiser fazer caminhadas, correr, andar de bicicleta, patins e skate, desde que seja mantido o distanciamento social.

Por fim, ainda foi informado que o acesso e o comércio de ambulantes na região do Farol da Barra seguirá fechado, o acesso à praia também continua interditado. Além disso, o estacionamento de veículos está proibido no trecho.

