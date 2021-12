Acesso a arena será feito por quatro rotas de pedestres

O acesso de torcedores à Arena Fonte Nova será facilitado por quatro rotas de pedestres que ligarão diferentes pontos da capital ao estádio onde será realizada a Copa das Confederações este ano e a Copa do Mundo em 2014. Por determinação da Fifa, não será permitido o acesso de veículos e de ambulantes em um raio de 1,5 quilômetro dos estádios onde ocorrerão os jogos.

As obras das rotas, que devem estar concluídas no final de março, são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e custarão R$ 3,5 milhões, sendo R$ 3,2 milhões do governo federal. Segundo o diretor de obras estruturantes e mobilidade urbana da Conder, Jessé Motta, as obras consistirão na requalificação de caminhos em direção ao estádio.

Parte destas rotas contará com passeios em pedras portuguesas e piso táctil, para portadores de necessidades especiais. Entretanto, a intenção é criar uma nova cultura de ida aos estádios, evitando o adensamento de veículos no entorno e que permaneça após a realização das copas. "A intenção é que os torcedores continuem a estacionar distante da arena e que criem o hábito de ir andando até o estádio, o que diminuiria engarrafamento no entorno do equipamento", disse.

Como os estádios, nos jogos das copas, abrirão seis horas antes das partidas, a meta é que as rotas se tornem um ponto de encontro e diversão. "Em cada rota, o torcedor encontrará algo interessante. Faremos guias em espanhol e inglês indicando as atrações de cada trecho", disse a assessora de mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Grace Gomes.

Estacionamento VIP - Faz parte do projeto de mobilidade a construção de dois viadutos que darão acesso ao estacionamento da arena, com capacidade para dois mil veículos.

O investimento é de R$ 11,4 milhões - R$ 10,3 milhões do governo federal. A obra deve ser entregue até o final de março. Hoje os serviços se concentram na execução de fundações, pilares e desvios do sistema viário.

Nos jogos das copas da Confederações e do Mundo, os viadutos serão utilizados somente por veículos de autoridades e de delegações das equipes de futebol.

Tanto as rotas de pedestres como os viadutos estarão conectados a outros modais de transporte, como as estações de metrô. É prevista a utilização de linhas especiais de ônibus para levar torcedores à arena.

