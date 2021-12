Acessibilidade é ampliada na região da Fonte Nova

Obras de infraestrutura urbana no entorno da Arena Fonte Nova foram entregues na manhã desta segunda-feira, 13. As intervenções foram realizadas na rua Djalma Dutra, na avenida Presidente Costa e Silva, no trecho que vai da ladeira da Fonte das Pedras até a Estação da Lapa, e na avenida Presidente Castelo Branco, no trecho que liga o Aquidabã ao bairro da Saúde.

“Concluímos na Djalma Dutra toda a urbanização, com passeio e asfalto, e agora vamos fazer esse trecho da Fonte Nova e o contorno do Dique do Tororó. A ideia é requalificar a parte interna do Dique, dando mais acessibilidade, melhorando a infraestrutura com espaço para ciclismo. A requalificação segue às normas de acessibilidade para garantir que todas as pessoas possam ter acesso às calçadas e equipamentos”, afirmou o governador Rui Costa.

O governador ainda vistoriou o andamento das obras na via que liga a avenida Vasco da Gama à Arena Fonte Nova e visitou a área da avenida José Joaquim Seabra, região da feira da Sete Portas no sentido Aquidabã, que será recuperada a partir de dezembro. O valor total do investimento é de R$ 11 milhões.

As intervenções integram o Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador para melhorar o fluxo na região.

