Ação visa aproximação do MP-BA da população

Em meio ao público de 430 mil pessoas que passam diariamente na Estação da Lapa, o Ministério Público baiano (MP-BA) ofereceu nesta quarta-feira, 13, serviços gratuitos à população.

Reconhecimento de paternidade (exames de DNA), testes de sífilis, HIV, emissão de 2ª via de certidão de nascimento e de óbito, atendimento ao consumidor, orientações educativas, sociais, ambientais e denúncias de intolerância religiosa, racismo e violência doméstica integraram a ação.

A localização estratégica (em frente à estação do metrô) despertou a curiosidade de quem passava pelo terminal. Em 2016, foram realizados 500 atendimentos. A expectativa era que esse número fosse superado.

A facilidade e a acessibilidade da ação, aliadas à diminuição do tempo de espera, foi o que mais agradou. O porteiro Alberto de Jesus, 54 anos, que soube da ação pela leitura matinal da edição de A TARDE, afirma que o evento é importante não apenas pelos serviços, mas para conhecer melhor o MP e promover maior integração entre o órgão e a população.

“Alguns acham que o MP é apenas investigativo e a ação desconstrói esse pensamento. Eu vim tirar segunda via da certidão de nascimento, aqui é gratuito. É bom aproveitar ações assim para resolver pendências”, disse o porteiro.

Demandas

Segundo a procuradora-geral de justiça, Ediene Lousado, os serviços prestados na Lapa representam as maiores demandas registradas na sede de atendimento do MP-BA, em Nazaré. O reconhecimento de paternidade é um dos líderes de casos, junto às denúncias de racismo, intolerância religiosa e violência doméstica.

“É o MP fora do gabinete, dizendo à população o que realmente é o órgão. Temos a unidade móvel, que percorre bairros periféricos e cidades do interior, onde o acesso à Justiça é mais difícil, para que a população conheça e tenha acesso aos atendimentos”, explica.

As pessoas que não resolveram as demandas no local receberam orientação de como devem alcançar os objetivos. Foi o caso dos comerciantes Cláudia Silva e Márcio Cerqueira, que buscam o reconhecimento de paternidade de Felipe Almeida, 9, há dois anos.

“Como o Felipe já tem o registro de um pai, meu antigo companheiro, esse reconhecimento não se faz de forma gratuita. Fomos orientados a fazer outros procedimentos”, conta.

Na Lapa, os serviços mais procurados, nesta quarta, foram o reconhecimento de paternidade, a segunda via de certidão de nascimento e registro geral. De acordo com Lousado, o reconhecimento e investigação de paternidade é feito com atendimento de assistentes sociais e promotores de justiça.

“Muitas vezes, servimos de elo para o entendimento. Se é o pai que não quer reconhecer, falta de recursos ou se querem fazer o exame de DNA e não têm dinheiro. Às vezes, o suposto pai não quer reconhecer e temos que usar de outros meios, até judicializando a ação para que a criança ou o adolescente tenha o nome do pai na certidão de nascimento”.

