Ação tem foco na prevenção das hepatites

Com mais de 2 milhões de brasileiros portadores das hepatites B ou C e menos de 200 mil reconhecidos no sistema de saúde público no País, a campanha Julho Amarelo tem como maior desafio sensibilizar a população contra as hepatites virais na prevenção e realização de exames diagnósticos.

Conforme explica o hepatologista e coordenador do núcleo de hepatologia do hospital da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Raymundo Paraná, embora as hepatites se dividam em virais (A, B, C, D e E) e não virais, as primeiras são as mais preocupantes.

Em especial, a Hepatite B que dentre as complicações pode avançar de uma lesão no fígado e chegar ao estágio de câncer hepático.

Paraná ainda destaca que, em 70% dos casos, a hepatite B é causada por meio de relação sexual sem proteção e não possui cura. No entanto, possui vacina disponível no sistema único de saúde e é dividida em três doses.

Contágio

Os outros 30% são causados pela utilização de agulhas, instrumentos contaminados ou durante a gravidez quando a mãe portadora passa para o filho. A Hepatite C possui tratamento e, em 95% casos, há cura alcançada em três meses.

De acordo com o hepatologista, cerca de 150 mil pessoas possuem Hepatite C na Bahia e 50 mil em Salvador. Para a Hepatite B, os números são de 40 mil e 12 mil, respectivamente. O teste HbsAg de detecção do vírus Hepatite B é realizado por coleta de sangue.

No caso da C, o teste Anti-HCV, também, é feito por coleta de sangue, mas somente mostra se a pessoa teve contato com o vírus. Para a confirmação da doença, é necessária a realização de outros exames.

“A Hepatite D atinge portadores da B. A Hepatite E atinge, principalmente, a região da Amazônia. A hepatite é uma doença silenciosa. É preciso que o indivíduo realize exames, também, para evitar que a doença avance”, diz Paraná.

Especificidade

Com vacina apenas para as crianças, a Hepatite A tem chamado a atenção da saúde pública, segundo Paraná. A doença é transmitida, principalmente, por alimentos e água contaminada.

“Até a década de 80, a Hepatite A predominava na infância, de forma leve, mas controlada espontaneamente. Hoje, tem tido um aumento na manifestação desses casos na fase adulta. Nessa fase da vida, ela aparece de forma mais agressiva”, afirma Paraná.

Para o presidente da organização sem fins lucrativos Vontade de Viver, entidade que orienta as pessoas sobre a doença, Rômulo José Valença, o período da campanha é de intensificação das ações de prevenção e esclarecimento sobre a doença. “Realizamos trabalho de apoio e direcionamos as pessoas para os três ambulatórios especializados”.

Embora o foco da campanha sejam as hepatites virais, as não virais podem ser causadas pelo alto consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, bactérias, medicamentos, chás medicinais.

Dentre as atividades realizadas durante o mês, estão a distribuição de panfletos e camisinhas no Multicentro de Saúde Carlos Gomes; distribuição de folhetos, nos dias 20 e 21, na estação rodoviária; esclarecimento de dúvidas e distribuição de folhetos, no dia 27, no Pituba Parque Center.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

