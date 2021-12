Ação social oferece exames oftalmológicos gratuitos neste domingo

As empresas DayHORC e o Instituto de Olhos Freitas (IOF) realizam neste domingo, 28, uma ação social que oferece exames oftalmológicos gratuitos no Parque da Cidade, em Salvador. O evento também contará com palestras, aulão de yoga e uma banda formada por médicos.

Os atendimentos acontecem a partir das 8 às 13h. No total, serão disponibilizadas 300 senhas para realização do atendimento. Entres os exames oferecidos, estão avaliação de acuidade visual e a pressão interna do globo ocular, por meio da tonometria.

