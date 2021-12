Ação recolhe 889 quilos de lixo da água do mar

Cerca de 889 quilos de lixo foram recolhidos, na manhã deste domingo, 1º, entre a praia da Gamboa e o Porto da Barra, durante realização do projeto Ecosup, que reuniu 150 pessoas no segundo ano de realização da iniciativa.

A ação foi executada pelo grupo Flotilha Odoyá - atletas de stand up paddle que treinam no Yacht Clube da Bahia - em parceria com alunos e professores do projeto Remo Sem Fronteiras, que atuam há oito meses na comunidade da Gamboa, assim como alguns mergulhadores do Porto da Barra.

O evento também contou com apoio da secretaria municipal Cidade Sustentável (Secis), contando com patrocínio do Centro Universitário Unijorge.

De acordo com a administradora Nicole Saback, 32, uma das coordenadoras do projeto, o que mais surpreendeu foi o tipo de lixo encontrado no fundo do mar.



"Pensamos que acharíamos latinhas de cerveja, vidros etc, porém fomos surpreendidos ao encontrar objetos grandes, como partes de bicicletas, fogões e geladeiras. Infelizmente, este ano não houve tanta redução do lixo como esperávamos que fosse acontecer", constatou Nicole.

Foram encontrados, também, muitos pneus, antenas de TV a cabo, carrinho de bebê, caixas de som, restos de ventilador e sapatos.

Em geral, segundo a administradora, o tipo de lixo foi o mesmo retirado do mar na edição de 2014.

"A quantidade de lixo encontrada foi um pouco menos do que a do ano passado, quando foi recolhida 1,5 tonelada de objetos", completou a administradora.

adblock ativo