Ação promove exame de DNA gratuito

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) promove a realização de exames gratuitos de DNA, na Casa de Acesso à Justiça, no Jardim Baiano, com a campanha Ação Cidadã - Sou Pai Responsável. Este ano, os atletas Fernando Miguel (goleiro do Vitória) e Feijão (meio-campo do Bahia) apadrinham a iniciativa.

O teste de reconhecimento de paternidade já é feito pelo órgão durante todo o ano, mas especialmente em agosto - mês em que é comemorado o Dia dos Pais - o DPE-BA intensifica a realização dos exames, com a intenção de reduzir o número de pessoas que não possuem o registro do pai na certidão de nascimento.

No procedimento, que dura em média cinco minutos, é realizada a coleta da saliva do requerente e do seu suposto pai, para análise do material genético. O resultado sai em até 40 dias.

A autônoma Vanusa Gomes, 31, esteve na unidade, nesta segunda-feira, 1º, para incluir o sobrenome do pai no RG dos seus três filhos. Ela quer que as crianças estreitem os laços familiares e tenham seus direitos garantidos. "Além da pensão, minha maior preocupação é que eles cresçam sem uma figura paterna".

É muito importante o estreitamento de laços entre pai e filho para a formação dessas crianças e adolescentes. Os maiores índices de violência são entre menores que não têm o reconhecimento paterno", afirma a defensora pública Donila Fonseca.

