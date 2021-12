Ação previne contra a ocorrência de hepatites

Nesta sexta-feira, 28, no Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, o Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) realizou um mutirão de exames para hepatites B e C. Cerca de 147 pessoas realizaram testes rápidos. Além disso, foi distribuído durante a ação um material educativo esclarecendo as principais dúvidas referente à doença.

O evento ainda contou com orientações médicas de hematologistas. A ação Julho Amarelo busca, todos os anos, formas de ampliar as discussões acerca do diagnóstico precoce e tratamentos das hepatites virais.

A data foi estabelecida pelo Ministério da Saúde e o Comitê Estadual de Hepatites Virais para ajudar na prevenção à doença.

Com sintomas que muitas vezes não são notados, as hepatites B e C podem evoluir para quadros crônicos, cirrose e câncer de fígado. Para um acompanhamento mais adequado e obtenção da cura, é importante que o diagnóstico seja obtido o mais precocemente possível.

Hepatologista

Para o hepatologista André Lyra, o objetivo do evento foi chamar a atenção sobre a doença que muitas vezes é silenciosa. “Realizamos vários testes rápidos, isso é significativo, pois mostra que a campanha chamou a atenção de forma positiva para as pessoas descobrirem mais sobre as hepatites”, avalia o especialista.

Segundo ele, o Hospital Universitário Professor Edgard Santos atende cerca de 400 pacientes/mês para tratamento de hepatite.

Lyra ainda informou que os pacientes são acompanhados em todo o tratamento. “A partir do diagnóstico, prescrevemos todo a medicação necessária”, diz o hepatologista.

Bebês

Lyra também fala a respeito dos cuidados com recém-nascidos que recebem vacina. “A imunoglobulina é essencial para a redução do desenvolvimento da doença”, afirma. Ele completa informando sobre os locais em que as pessoas podem realizar os exames para detecção de hepatite, que são as unidades básicas de saúde, sendo que, em caso de diagnóstico positivo, as pessoas são encaminhadas ao Hupes ou postos de saúde que possuem hepatologista para auxiliarem no tratamento.

“O tratamento da hepatite C é feito com drogas orais que proporcionam a cura para os pacientes, quando diagnosticada precocemente”, explica o médico.

*Sob a coordenação da editora Meire Oliveira

